В тульском кластере «Октава» состоится «Ночь искусств»

Нас ожидают бесплатные кинопоказы, лекции и экскурсии, а также DJ-сет электронной музыки.

Мероприятие состоится 4 ноября. Начало в 19.00.

В Большом зале пройдут бесплатные кинопоказы с последующим обсуждением: в 20.00 – «Энтузиазм. Симфония Донбасса», а в 22.00 – «Старое и Новое».

Индустриальная тема в музыке будет представлена интерактивным онлайн DJ-сетом.

В Музее станка пройдут бесплатные экскурсии: в 19:00 гости смогут стать участниками иммерсивной выставки-инсталляции «Почувствуй «Октаву». В 20:00 состоится бесплатная экскурсия по выставочному проекту «Открытый микрофон», посвященному уличному искусству.

Гостем проекта «Книги на «Октаве» станет краевед Владимир Щербаков, который расскажет и покажет, как выглядели советские тульские улицы, скверы, дворы, украшенные гипсовыми скульптурами и фонтанами.