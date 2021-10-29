В тульском кластере «Октава» состоится «Ночь искусств»
Нас ожидают бесплатные кинопоказы, лекции и экскурсии, а также DJ-сет электронной музыки.
Мероприятие состоится 4 ноября. Начало в 19.00.
В Большом зале пройдут бесплатные кинопоказы с последующим обсуждением: в 20.00 – «Энтузиазм. Симфония Донбасса», а в 22.00 – «Старое и Новое».
Индустриальная тема в музыке будет представлена интерактивным онлайн DJ-сетом.
В Музее станка пройдут бесплатные экскурсии: в 19:00 гости смогут стать участниками иммерсивной выставки-инсталляции «Почувствуй «Октаву». В 20:00 состоится бесплатная экскурсия по выставочному проекту «Открытый микрофон», посвященному уличному искусству.
Гостем проекта «Книги на «Октаве» станет краевед Владимир Щербаков, который расскажет и покажет, как выглядели советские тульские улицы, скверы, дворы, украшенные гипсовыми скульптурами и фонтанами.
Для посещения выставок в Музее станка требуется QR-код (отрицательный ПЦР-тест или медотвод его не заменяют);
Посетителям до 18 лет QR-код не нужен.
Ограничение по количеству человек на один сеанс в Музее станка
сохраняется. Группа не может быть больше 20 человек (50% от
заполняемости зала.
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