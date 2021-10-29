Назначена судейская бригада на матч «Арсенал» – «Сочи»

Стали известны арбитры и инспекторы, которые получили назначения на матчи 13-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Тульский «Арсенал» в грядущем туре дома сыграет против «Сочи». Этот поединок рассудит москвич Павел Шадыханов. Ему помогут Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе. Судьи на VAR — Игорь Панин и Илья Елеференко. Инспектор матча — Юрий Чеботарёв.

В прошлом туре туляки потерпели сокрушительное поражение от «Ростова» — 0:4. А «Сочи» уступили московскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

После 12 сыгранных матчей «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице, сочинцы расположились на 6-м месте.