«Добродей» приглашает туляков на «Культурную субботу»

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В ремесленном дворе пройдут развлекательные и познавательные мероприятия для всех желающих.

В субботу, 11 сентября, Объединение центров развития культуры присоединится к Всероссийской акции «Культурная суббота», которая будет проходить по всей стране. В этот день в ремесленном дворе «Добродей» с 12.00 до 16.00 пройдет «Ярмарка интересов и забав».

Гостей праздника ждет музыкальная программа «Коктейль мелодий», во время которой прозвучат известные песни Валерия Ободзинского, Евгения Мартынова, Людмилы Гурченко и других артистов советской и современной эстрады.

С 12.00 до 13.00 все желающие смогут познакомиться с работой клубных любительских объединений – «Кудрявый декор», «Тульский звонкий металл» и «Подмастерье», увидеть работу опытных мастеров и посетить первое бесплатное ознакомительное занятие.

Фольклорный театр «Булыжник» подготовил для своих посетителей народное представление «Тульская ярмарка» по мотивам ярмарочных и балаганных увеселений и зрелищ.

Мастера-добродеи предложат посетить ремесленные мастер-классы по художественной обработке дерева и металла, по изготовлению текстильных кукол. Туляков и гостей города ждут на экскурсиях в выставочном комплексе «Тульский резной наличник» и в мастерской «Гребень».

На «Пряничной веранде» можно отведать настоящего чая «с дымком». Для посетителей старшего поколения экскурсии и мастер-классы – бесплатные.