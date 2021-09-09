Где в Туле выключат электричество 10 сентября

Они пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

ул. Металлургов, 43, 45,

2-й пр-д Металлургов, 2, 2-а, 2 к. 2, 4, 6, 8, 10,

ул. Газовая, 49, 51,

ул. Айвазовского, 1-23 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 2-а, 2-а-2, 2-б-1,

25-й пр-д, 10 ,12, 14,

10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),

22-й пр-д, 3-26,

10-й пр-д, 95-115 (нечётн.), 80-102 (чётн.),

23-й пр-д, 2-24,

п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-72 (чётн.),

ул. Циолковского, 60-а, 62, 77, 79, 60,

ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.), 58-а,

ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),

ул. Станиславского, 81, 83,

ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,

ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),

ул. 1-я Гостеевская, 1-10,

пер. Водоохранный, 15,

ул. Каракозова, 3, 5, 11-27, 77-а (БССС № 238),

ул. Марата, 123,

ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),

ул. Степанова, 154, 35, 35-а,

ул. Бакунина, 4,

ул. Декабристов, 32, 21, 4,

ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38,

п. Косая Гора: ул. Гагарина, 15, 15-а, 15-б, 19,

ул. М. Горького, 17, 19, 28, 28-а, 32/34,

ул. Горшкова, 24, 26,

Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.),

пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10,

10-й пр-д, 64-78 (чётн.), 73,

пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),

ул. Одоевское шоссе, 56, 58, 27-а,

ул. 1-я Прокатная 1-21,

ул. 2-я Прокатная 1-25,

ул. 3-я Прокатная 3-21-а,

ул. Поперечная, 14.