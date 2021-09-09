Где в Туле выключат электричество 10 сентября
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
Они пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Металлургов, 43, 45,
- 2-й пр-д Металлургов, 2, 2-а, 2 к. 2, 4, 6, 8, 10,
- ул. Газовая, 49, 51,
- ул. Айвазовского, 1-23 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 2-а, 2-а-2, 2-б-1,
- 25-й пр-д, 10 ,12, 14,
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- 22-й пр-д, 3-26,
- 10-й пр-д, 95-115 (нечётн.), 80-102 (чётн.),
- 23-й пр-д, 2-24,
- п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-72 (чётн.),
- ул. Циолковского, 60-а, 62, 77, 79, 60,
- ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.), 58-а,
- ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 81, 83,
- ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
- ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
- пер. Водоохранный, 15,
- ул. Каракозова, 3, 5, 11-27, 77-а (БССС № 238),
- ул. Марата, 123,
- ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),
- ул. Степанова, 154, 35, 35-а,
- ул. Бакунина, 4,
- ул. Декабристов, 32, 21, 4,
- ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38,
- п. Косая Гора: ул. Гагарина, 15, 15-а, 15-б, 19,
- ул. М. Горького, 17, 19, 28, 28-а, 32/34,
- ул. Горшкова, 24, 26,
- Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.),
- пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10,
- 10-й пр-д, 64-78 (чётн.), 73,
- пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.),
- ул. Одоевское шоссе, 56, 58, 27-а,
- ул. 1-я Прокатная 1-21,
- ул. 2-я Прокатная 1-25,
- ул. 3-я Прокатная 3-21-а,
- ул. Поперечная, 14.
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