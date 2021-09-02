Долги, нехватка учителей и наркозависимость: с чем туляки идут в Общественную палату

В трудной жизненной ситуации оказалась пенсионерка Тамара Николаевна. Недавно она потеряла сына. Чтобы достойно проститься с ним и для организации похорон она взяла кредит на сумму 29 тысяч рублей. Теперь вся пенсия уходит на погашение долга, а за квартиру женщине платить нечем.

Галина Фомина связалась с областным центром семьи, руководитель которого Эвелина Шубинская предоставила социально-правовую консультацию. В результате удалось снизить процент удержания по исполнительному производству для заявительницы.

Еще один вопрос был связан с кадровым обеспечением сферы образования. В школе села Бучалки Кимовского района нет учителя физкультуры и немецкого языка. Оказалось, что один из жителей села имеет соответствующее образование и подходящий опыт работы. Ему и предложили заняться преподавательской деятельностью.

Удалось помочь одному из заявителей попасть в социально-реабилитационный центр для людей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью, где ему будет оказана необходимая помощь. К решению вопроса также подключился член комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и демографии Общественной палаты, врач Алексей Комиссаров.

Поступило обращение от жителей дома № 62 по проспекту Ленина. Они сообщили, что их дом 1951 года постройки нуждается в реконструкции системы электроснабжения. Старые трансформаторы не выдерживают нагрузки. По оценке экспертов, работы обойдутся в 297 тысяч рублей – собрать такую сумму самостоятельно туляки не смогут.

Галина Фомина провела переговоры с представителем управления по Центральному территориальному округу. Общественники ходатайствуют о включении дома в программу «Народный бюджет» для реконструкции системы электроснабжения и с учетом соблюдения мер противопожарной безопасности, поскольку перекрытия в доме деревянные.

Личный прием председателя Общественной палаты Тульской области Галины Фоминой проходит в последнюю среду каждого месяца.