Побег из плоскости: в тульском Доме Крафта открыли новое скрытое измерение

Мы привыкли видеть анимацию на плоскости экрана. Но в этот раз эскизы, оттиски, куклы, объекты, фоны «выйдут из плоскости», чтобы встретиться со зрителем в ином качестве. И это качество гораздо ближе к их создателям — режиссерам, художникам, аниматорам, чем к условному конечному зрителю. Это новое скрытое измерение.

Большинство фильмов, представленных на выставке, – не детские, они рассчитаны на зрителей 12+. Взаимоотношения родителей и детей, манипуляции в отношениях, романтические встречи, одиночество и, наоборот, единение в борьбе с надуманной опасностью, переосмысленные мифы — темы, которые поднимают режиссеры в фильмах, ставших поводом для данной выставки.

В выставке принимают участие: Дина Великовская, Настя Воронина, Дмитрий Геллер, Наталья Грофпель, Алексей Ермолаев, Маша Ермолаева, Гульнара Низамиева, Лена Макаренко, Катя Ширяева, Василий Ефремов, Настя Лисовец, Лиана Макарян, Наталья Мирзоян, Саша Свирский, Алина Титоренко, Варя Яковлева.

Выставка открыта: