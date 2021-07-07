новости
новости
Регистрация
В одной из квартир на проспекте Ленина в Туле несколько дней удерживали раненую женщину

В одной из квартир на проспекте Ленина в Туле несколько дней удерживали раненую женщину

Порезала ножом ухо и лишила свободы – так 47-летняя женщина издевалась над подругой.

По данным следствия, в период с 1 по 4 июля 2021 года в одной из квартир на проспекте Ленина города Тулы проживающая там женщина после конфликта, возникшего в ходе совместного распития спиртных напитков, избила свою 42-летнюю знакомую, нанеся ей множество ударов кулаками и ногами. Затем в ярости она ножом травмировала ей ухо, после чего закрыла женщину в комнате и незаконно удерживала ее нескольких дней без еды и медпомощи.

Потерпевшая смогла покинуть квартиру только после того, как злоумышленница привела в жилище посторонних людей с целью сдачи им комнаты в аренду.

Как стало известно Myslo из собственных источников, квартира, в которой происходили эти события, коммунальная. Причиной конфликта между женщинами стало то, что в ходе пьянки 42-летняя дама предъявила хозяйке жилища претензии, что она якобы забрала ее документы. Та пришла в ярость и набросилась на гостью с кулаками, а потом заперла в комнате и пригрозила: «Будешь работать на меня и никуда не уйдешь!»

К слову, все дни, пока потерпевшая была заперта в комнате, в квартире находился также сожитель обвиняемой.

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 47-летней жительницы города Тулы по признакам преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Женщина задержана, ей предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. Обвиняемая во всем призналась.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:32 +4
Другие статьи по темам
Событие
незаконное лишение свободыСледственный комитет
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Побег из плоскости: в тульском Доме Крафта открыли новое скрытое измерение
Побег из плоскости: в тульском Доме Крафта открыли новое скрытое измерение
7 июля южную часть Тулы ждут перебои с водой
7 июля южную часть Тулы ждут перебои с водой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.