В одной из квартир на проспекте Ленина в Туле несколько дней удерживали раненую женщину

По данным следствия, в период с 1 по 4 июля 2021 года в одной из квартир на проспекте Ленина города Тулы проживающая там женщина после конфликта, возникшего в ходе совместного распития спиртных напитков, избила свою 42-летнюю знакомую, нанеся ей множество ударов кулаками и ногами. Затем в ярости она ножом травмировала ей ухо, после чего закрыла женщину в комнате и незаконно удерживала ее нескольких дней без еды и медпомощи.

Потерпевшая смогла покинуть квартиру только после того, как злоумышленница привела в жилище посторонних людей с целью сдачи им комнаты в аренду.

Как стало известно Myslo из собственных источников, квартира, в которой происходили эти события, коммунальная. Причиной конфликта между женщинами стало то, что в ходе пьянки 42-летняя дама предъявила хозяйке жилища претензии, что она якобы забрала ее документы. Та пришла в ярость и набросилась на гостью с кулаками, а потом заперла в комнате и пригрозила: «Будешь работать на меня и никуда не уйдешь!»

К слову, все дни, пока потерпевшая была заперта в комнате, в квартире находился также сожитель обвиняемой.

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 47-летней жительницы города Тулы по признакам преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Женщина задержана, ей предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте. Обвиняемая во всем призналась.