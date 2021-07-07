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В Новомосковске женщина устроила скандал в отделе полиции из-за задержания сына

В Новомосковске женщина устроила скандал в отделе полиции из-за задержания сына

Дело по обвинению 64-летней жительницы райцентра в оскорблении представителя власти направлено в суд.

Следственный отдел по городу Новомосковску СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летней женщины. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).
 
По данным следствия, вечером 2 июня 2021 года в городе Новомосковске в помещении одного из магазинов сотрудники полиции выявили мужчину, который находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания. В связи с невозможностью составления административного протокола на месте совершения правонарушения по причине отказа мужчины назвать свои личные данные мужчина был доставлен в здание отдела полиции для установления личности и последующего привлечения к административной ответственности.
 
После этого в здание отдела полиции приехала мать доставленного и стала угрожать избиением одному из сотрудников полиции, а затем публично, в присутствии других лиц, оскорбила его нецензурной бранью.
 
В настоящее время необходимые следственные действия проведены, расследование завершено, вследствие чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:35 +2
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Тульская областьНовомосковск
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