В Новомосковске женщина устроила скандал в отделе полиции из-за задержания сына

Следственный отдел по городу Новомосковску СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летней женщины. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, вечером 2 июня 2021 года в городе Новомосковске в помещении одного из магазинов сотрудники полиции выявили мужчину, который находился в общественном месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания. В связи с невозможностью составления административного протокола на месте совершения правонарушения по причине отказа мужчины назвать свои личные данные мужчина был доставлен в здание отдела полиции для установления личности и последующего привлечения к административной ответственности.

После этого в здание отдела полиции приехала мать доставленного и стала угрожать избиением одному из сотрудников полиции, а затем публично, в присутствии других лиц, оскорбила его нецензурной бранью.

В настоящее время необходимые следственные действия проведены, расследование завершено, вследствие чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.