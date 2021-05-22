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«Дикая Мята»: Последний день скидки по промокоду для читателей Myslo

«Дикая Мята»: Последний день скидки по промокоду для читателей Myslo

Читатели Myslo могут получить скидку на билеты.

Специально для читателей Myslo до 23.00 22 мая 2021 года работает промокод СЛОБОДА на категорию «Абонемент взрослый». Размер скидки 300 руб. 

Не забудьте вписать промокод!

 

Фестиваль будет проведен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в Тульской области, п. Бунырево (140 км от Москвы). Все купленные ранее билеты действительны на 18-20 июня 2021-го.

Полный лайнап здесь.

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Сюжет: Дикая мята - 2021
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