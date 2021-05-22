Фото из архива Myslo.
Статистика за сутки: в Тульской области 56 новых случаев коронавируса и 6 смертей
Такие данные приводит федеральный оперативный штаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 56 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 52 человека и 6 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 652 жителя региона, 37 186 вылечились, 1 988 умерли.
В российских регионах ситуация следующая:
За последние сутки в России выявлено 8 709 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 042 (12,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни: exclamation:
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 992 554 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 386 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 118 125 человек.
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