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Клиенты тульских банков жалуются на мисселинг: что это и как с ним бороться

Клиенты тульских банков жалуются на мисселинг: что это и как с ним бороться

Специалисты регионального отделения Банка России проанализировали жалобы жителей Тульской области за первый квартал.

За три месяца от жителей Тульской области в Банк России поступило 423 обращения, касающихся деятельности участников финансового рынка. В прошлом году их было 397. Почти две трети жалоб касались банков – трудности с погашением кредитов, взыскание просроченной задолженности, потерянные переводы, неточные сведения в кредитной истории.

Кроме того, туляки стали чаще сталкиваться в банках с мисселингом (17 обращений). Это ситуация, когда банковские сотрудники не раскрывают полностью информацию о сложных финансовых продуктах и предлагают оформить клиентам вместо банковского вклада, например, полис инвестиционного страхования жизни.

– Чтобы неопытным инвесторам было проще, Банк России рекомендует кредитным организациям не размещать в одних и тех же разделах своих сайтов и мобильных приложений информацию о традиционных вкладах и комбинированных продуктах, – поясняет начальник юридического отдела Тульского отделения Банка России Андрей Колосветов.

В полтора раза чаще жители региона задавали вопросы относительно микрофинансовых организаций (73 жалобы). Одна из главных проблем – реструктуризация и рефинансирование займов. Также туляки недовольны навязыванием дополнительных платных услуг.

Работа страховых компаний стала основанием для 39 обращений. Страховщики грешат неверным применением скидки за безаварийную езду, нарушением сроков выплаты страхового возмещения, а также иногда отказывают в приеме документов по страховым случаям.

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