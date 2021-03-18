Закладка капсулы времени, театральный фестиваль: как в Тульской области отпразднуют 100-летие музея-усадьбы «Ясная Поляна»

12 марта под председательством губернатора Алексея Дюмина состоялось первое заседание организационного комитета празднования 100-летия музея-усадьбы «Ясная Поляна».



Утвержден план по подготовке к празднованию предстоящего юбилея. В него вошло более 100 мероприятий. Это фестивали и конкурсы, научно-издательские и музейно-выставочные проекты и др. С учетом ограничений они пройдут в офлайн- и онлайн-режиме.



Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая сообщила, что главный день празднования — 10 июня. В этот день в 1921 году было подписано Постановление ВЦИК о создании музея-усадьбы «Ясная Поляна». Главным событием дня станет открытие выставки «100 лет сохранения и развития». Это большой всепогодный уличный проект, цель которого — отразить вековую историю музея в лицах, событиях и фактах. Он охватит практически всю территорию музея-усадьбы. Также состоятся гашение марки к юбилею музея и закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям музейщиков.





С 24 по 27 июня пройдет V международный театральный фестиваль «Толстой». В музее-усадьбе покажут спектакли ведущих театров из разных уголков России.



9 сентября, в день рождения Льва Николаевича Толстого, в Ясной Поляне запланировано открытие международного шахматного турнира.



Кроме того, запланировано открытие двух музейных пространств в Туле и Крапивне.



Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что 15-16 мая в регионе пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс «Песни родины Л. Н. Толстого». В нем планируют принять участие творческие коллективы со всей Центральной России.



