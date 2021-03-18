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Закладка капсулы времени, театральный фестиваль: как в Тульской области отпразднуют 100-летие музея-усадьбы «Ясная Поляна»

Закладка капсулы времени, театральный фестиваль: как в Тульской области отпразднуют 100-летие музея-усадьбы «Ясная Поляна»

Основные мероприятия запланированы на 10 июня.

12 марта под председательством губернатора Алексея Дюмина состоялось первое заседание организационного комитета празднования 100-летия музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Утвержден план по подготовке к празднованию предстоящего юбилея. В него вошло более 100 мероприятий. Это фестивали и конкурсы, научно-издательские и музейно-выставочные проекты и др. С учетом ограничений они пройдут в офлайн- и онлайн-режиме.

Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая сообщила, что главный день празднования — 10 июня. В этот день в 1921 году было подписано Постановление ВЦИК о создании музея-усадьбы «Ясная Поляна». Главным событием дня станет открытие выставки «100 лет сохранения и развития». Это большой всепогодный уличный проект, цель которого — отразить вековую историю музея в лицах, событиях и фактах. Он охватит практически всю территорию музея-усадьбы. Также состоятся гашение марки к юбилею музея и закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям музейщиков.



С 24 по 27 июня пройдет V международный театральный фестиваль «Толстой». В музее-усадьбе покажут спектакли ведущих театров из разных уголков России.

9 сентября, в день рождения Льва Николаевича Толстого, в Ясной Поляне запланировано открытие международного шахматного турнира.

Кроме того, запланировано открытие двух музейных пространств в Туле и Крапивне.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что 15-16 мая в регионе пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс «Песни родины Л. Н. Толстого». В нем планируют принять участие творческие коллективы со всей Центральной России.


В год юбилея «Ясной Поляны» состоятся две премьеры спектаклей — «Филиппок» Тульского государственного театра кукол и «Сказки Софьи Андреевны Толстой» Тульского академического театра драмы. Также в репертуар драмтеатра возвращен спектакль «Грех».

Будет реализован и тематический кинопроект — «КинематоГРАФ». Показы фильмов по произведениям писателя пройдут по всей области.

В план подготовки юбилея вошел также целый ряд выставочных проектов — как в музеях, так и на площадках библиотек, культурно-досуговых учреждений. Разработаны и новые культурные продукты для экскурсантов и туристов. Например, в Доме дворянского собрания тулякам и гостям региона предложат экскурсию-концерт «Неизвестный Толстой».

Впервые будет выпущено многоформатное издание для людей с нарушениями зрения. Оно будет называться «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»: экскурсия с тифлокомментариями».

В музее-усадьбе установят мобильную онлайн-дверь в рамках проекта «Тула рядом» (каждый, кто улыбнется в эту онлайн-дверь, получит памятные тематические открытки).

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:20 0
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