Закладка капсулы времени, театральный фестиваль: как в Тульской области отпразднуют 100-летие музея-усадьбы «Ясная Поляна»
Основные мероприятия запланированы на 10 июня.
12 марта под председательством губернатора Алексея Дюмина состоялось первое заседание организационного комитета празднования 100-летия музея-усадьбы «Ясная Поляна».
Утвержден план по подготовке к празднованию предстоящего юбилея. В него вошло более 100 мероприятий. Это фестивали и конкурсы, научно-издательские и музейно-выставочные проекты и др. С учетом ограничений они пройдут в офлайн- и онлайн-режиме.
Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая сообщила, что главный день празднования — 10 июня. В этот день в 1921 году было подписано Постановление ВЦИК о создании музея-усадьбы «Ясная Поляна». Главным событием дня станет открытие выставки «100 лет сохранения и развития». Это большой всепогодный уличный проект, цель которого — отразить вековую историю музея в лицах, событиях и фактах. Он охватит практически всю территорию музея-усадьбы. Также состоятся гашение марки к юбилею музея и закладка капсулы времени с посланием будущим поколениям музейщиков.
С 24 по 27 июня пройдет V международный театральный фестиваль «Толстой». В музее-усадьбе покажут спектакли ведущих театров из разных уголков России.
9 сентября, в день рождения Льва Николаевича Толстого, в Ясной Поляне запланировано открытие международного шахматного турнира.
Кроме того, запланировано открытие двух музейных пространств в Туле и Крапивне.
Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что 15-16 мая в регионе пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс «Песни
В год юбилея «Ясной Поляны» состоятся две премьеры спектаклей — «Филиппок» Тульского государственного театра кукол и «Сказки Софьи Андреевны Толстой» Тульского академического театра драмы. Также в репертуар драмтеатра возвращен спектакль «Грех».
Будет реализован и тематический кинопроект — «КинематоГРАФ». Показы фильмов по произведениям писателя пройдут по всей области.
В план подготовки юбилея вошел также целый ряд выставочных проектов — как в музеях, так и на площадках библиотек, культурно-досуговых учреждений. Разработаны и новые культурные продукты для экскурсантов и туристов. Например, в Доме дворянского собрания тулякам и гостям региона предложат экскурсию-концерт «Неизвестный Толстой».
Впервые будет выпущено многоформатное издание для людей с нарушениями зрения. Оно будет называться «Музей-усадьба
В музее-усадьбе установят мобильную онлайн-дверь в рамках проекта «Тула рядом» (каждый, кто улыбнется в эту онлайн-дверь, получит памятные тематические открытки).