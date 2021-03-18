В Туле запускают уникальную программу футбольных тренировок для девочек
Учиться владеть мячом будут помогать... герои мультфильмов Disney!
Женский футбольный клуб «Тула» совместно с РФС, UEFA и Disney запускает в нашем регионе уникальный проект UEFA Playmakers. Это система уникальных тренировок, разработанная для знакомства и вовлечения в футбол девочек в возрасте 5-8 лет через движение, игру и сюжеты диснеевских мультфильмов.
Юных футболисток будут обучать с помощью новейших тренировочных методик и увлекательных историй с мультяшными героями.
Футбольные тренировки бесплатные. Записаться на них можно по телефону 8 (906) 623-42-65. Количество мест ограничено.
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