новости
новости
Регистрация
В Туле запускают уникальную программу футбольных тренировок для девочек

В Туле запускают уникальную программу футбольных тренировок для девочек

Учиться владеть мячом будут помогать... герои мультфильмов Disney!

Женский футбольный клуб «Тула» совместно с РФС, UEFA и Disney запускает в нашем регионе уникальный проект UEFA Playmakers. Это система уникальных тренировок, разработанная для знакомства и вовлечения в футбол девочек в возрасте 5-8 лет через движение, игру и сюжеты диснеевских мультфильмов.

Юных футболисток будут обучать с помощью новейших тренировочных методик и увлекательных историй с мультяшными героями.

Футбольные тренировки бесплатные. Записаться на них можно по телефону 8 (906) 623-42-65. Количество мест ограничено.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:54 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
женский футболуникальный проекттренировки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Закладка капсулы времени, театральный фестиваль: как в Тульской области отпразднуют 100-летие музея-усадьбы «Ясная Поляна»
Закладка капсулы времени, театральный фестиваль: как в Тульской области отпразднуют 100-летие музея-усадьбы «Ясная Поляна»
«Накажи автохама»: Hyundai VS одностороннее движение
«Накажи автохама»: Hyundai VS одностороннее движение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.