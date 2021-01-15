Каким Тула запомнила Бориса Грачевского

Фото из архива Myslo.

Кинорежиссер, сценарист, знаменитый папа «Ералаша» очень любил бывать в нашем городе и каждый раз приезжал сюда с удовольствием.

Борис Грачевский умер 14 января в Москве, ему был 71 год.

Легендарного создателя «Ералаша» госпитализировали с коронавирусом в канун Нового года. За это время состояние Бориса Юрьевича то улучшалось, то ему вновь становилось хуже. Грачевского дважды вводили в состояние медикаментозной комы. 14 января сердце кинорежиссера остановилось.

В последнее время Борис Грачевский очень часто бывал в Туле в качестве постоянного участника фестиваля комедий «Улыбнись, Россия!». С 2012 по 2019 годы Грачевский неизменно приезжал в наш город с новыми выпусками «Ералаша».

В 2012 году Борис Юрьевич привез в Тулу свою вторую супругу Анну, которая была моложе артиста на 38 лет. Правда, вместе они прожили всего несколько месяцев, но Анна успела подарить Грачевскому дочь Василису.

О ней Борис Юрьевич рассказывал нам в эксклюзивном интервью уже в следующем году. Прочитать об этом можно здесь: Папа «Ералаша» Борис Грачевский: Светские львицы выстроились ко мне в очередь!

Тогда, в 2013 году, Тула не слишком впечатлила Грачевского:

– К великому сожалению, почти стерты особенности наших великих городов. Где-то в Сибири еще встречаются такие города, у Смоленска очень мощное лицо, а вот у Тулы… Оно есть, конечно, но какое-то непромытое. Не в обиду будет сказано — люди же здесь ни при чем. Я понимаю, что у вас тут нет денег, нет ярких семимильных строек, интересных и потрясающих, как в Казани или Ханты-Мансийске. Но всё равно что-то происходит понемногу… Это не критика. Тула — очень милый город, но надо за ним следить. На таких старых русских городах и стоит наша страна. Они, как позвонки, сгибаются и разгибаются без скрипа много лет. Люди не сказать, что живут хорошо, но они делают всё возможное, чтобы страна жила хорошо.

Позднее он признавался, что с каждым годом Тула становится всё краше и «влюбляет в себя всё больше». В 2018 году он сказал:

– Я всегда жду этого фестиваля и с удовольствием приезжаю в Тулу. Я вижу, как ваш город всё больше и больше меняется, становится похож на европейский город.

В 2015 году режиссер показал в Новомосковске свой фильм для взрослых «Между нот, или Тантрическая симфония». На фестиваль Борис Юрьевич приехал со своей третьей женой — актрисой и певицей Екатериной Белоцерковской. Кстати, у супругов 8 апреля 2020 родился сын Филипп.

В 2017 году на торжественной церемонии закрытия ХVIII Открытого Российского фестиваля кинокомедий «Улыбнись, Россия!» начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин вручил подарок Борису Грачевскому — бутылку в виде гаишного жезла.

– Спасибо за такой творческий подход в воспитании подрастающего поколения через юмор. Было замечено: кто смотрит «Ералаш», тот не совершает правонарушений. В отличие от американских страшилок и стрелялок Ваше кино красивое, с юмором, позитивное, и оно дарит только хорошее настроение. Спасибо Вам за это!

В 2020 году из-за пандемии фестиваль был отменен. Если в 2021 году «Улыбнись, Россия!» состоится, то пройдет уже без Бориса Юрьевича, его искрометного юмора, позитива и душевности.