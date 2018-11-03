Алла Сурикова: «На тульской набережной можно устроить летний кинофестиваль»

Сегодня, 3 ноября, в Туле стартовал XIX Открытый российский фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!». Перед церемонией открытия участники и организаторы фестиваля пообщались с журналистами и гостями. Много звездные гости говорили о том, как преобразилась Тула в последнее время.

Хозяйка фестиваля, народная артистка России Алла Сурикова:

- Вчера двое туляков повели меня на набережную. Я получила огромное удовольствие, это шикарное место! Там так красиво, все сделано с любовью. Мы обязательно сводим туда всех гостей. И вчера мне пришла в голову мысль, что набережная могла бы стать отличной площадкой для летних кинофестивалей. Кино, полный и короткий метр, можно показывать прямо на противоположной стороне, где находится оружейный завод. Мне кажется, такой фестиваль понравился бы тулякам!

Аллу Сурикову поддержали коллеги. Заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер Борис Грачевский:

- Я всегда жду этого фестиваля, и с удовольствием приезжаю в Тулу. Я вижу, как ваш город все больше и больше меняется, становится похож на европейский город. Программа фестиваля в этот раз новейшая, многое я сам увижу впервые. На фестивале будут показаны новые, современные выпуски «Ералаша». Думаю, зрителям будет интересно.

Впечатлениями поделилась и ведущая фестиваля, заслуженная артистка России Ольга Кабо:

- Не так давно во время гастролей я побывала на экскурсии в Ясной Поляне. Я полдня бродила по толстовским местам, прониклась этой душевной атмосферой и Тула для меня открылась с другой стороны. Для меня и город и фестиваль – это любовь, душа и сердце.

Напомним, фестиваль продлится до 9 ноября. Туляков и гостей региона традиционно ждут встречи с известными актерами, режиссерами, драматургами, мастер-классы и, конечно, новые комедии.

В течение недели зрители увидят порядка 30 отечественных и зарубежных картин.

Главным арбитром на фестивале «Улыбнись, Россия!», как всегда, выступят зрители. Именно они оценят фильмы при помощи специальных анкет, вручат свой приз зрительских симпатий.

Конкурсную программу будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого - режиссеры, кинокритики, литературоведы, журналисты.