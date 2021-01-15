В тульской школе массово заболели дети

В Туле сразу несколько классов МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» временно переведены на дистанционное обучение. По нашей информации, перевод связан с массовым заболеванием ОРВИ. Эту информацию Myslo подтвердили в пресс-службе городской администрации:

– В связи с превышением порога заболеваемости детей ОРВИ в 1 «В», 1 «Д», 2 «Б», 2 «В» классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №58 «Поколение будущего»» с сегодняшнего дня было принято решение о переводе учеников этих классов на дистанционное обучение.

Отметим, что данное решение было согласованно с поликлиническим отделением для детей ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина».

В настоящее время в ЦО проводят профилактические, санитарно-противоэпидемические мероприятия, необходимые для предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций.