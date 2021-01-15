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В тульской школе массово заболели дети

В тульской школе массово заболели дети

Речь идет о центре образования №58.

В Туле сразу несколько классов МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» временно переведены на дистанционное обучение. По нашей информации, перевод связан с массовым заболеванием ОРВИ. Эту информацию Myslo подтвердили в пресс-службе городской администрации:
 
– В связи с превышением порога заболеваемости детей ОРВИ в 1 «В», 1 «Д», 2 «Б», 2 «В» классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №58 «Поколение будущего»» с сегодняшнего дня было принято решение о переводе учеников этих классов на дистанционное обучение.
 
Отметим, что данное решение было согласованно с поликлиническим отделением для детей ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина».
 
В настоящее время в ЦО проводят профилактические, санитарно-противоэпидемические мероприятия, необходимые для предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:42 +2
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