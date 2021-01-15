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Финансовое поведение россиян в новогодние праздники не изменилось

Финансовое поведение россиян в новогодние праздники не изменилось

Жители России в прошедшие новогодние праздники продемонстрировали традиционное финансовое поведение, которое остается неизменным на протяжении нескольких лет.

В предпраздничную неделю россияне, как и прежде, отдавали предпочтение наличным деньгам. Так, среднедневной объем выдачи наличных увеличился на 52%. Однако уже в первую неделю нового, 2021 года объем выдач составил меньше половины от среднедневных значений.

Андрей Жарский, директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» ПАО Сбербанк:

– Несмотря на то, что в целом интерес клиентов к наличности снижается, накануне Нового года снятие наличных растет. Зная эти особенности поведения наших клиентов, мы всегда тщательно готовимся к новогодним каникулам. На усиленный режим переходят инкассаторы, сервисные службы, мониторинг работы устройств самообслуживания. Мы постоянно работаем над качеством клиентского обслуживания, и благодаря всем доработкам процент клиентских обращений по работе банкоматов снизился более чем на 40% по сравнению с прошлым годом.

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вчера, в 14:10
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