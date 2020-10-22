Снятая в Тульской области короткометражка получила специальный приз на Варшавском фестивале

Фото: vk.com/tulafilmcommission.

Короткометражный фильм «Сера», снятый в Тульской области, получил еще одну награду — «Специальный приз жюри» на Варшавском фестивале Warsaw Film Festival.



Напомним, съемки кинокартины прошли в марте 2020 года в нашем регионе при поддержке Кинокомиссии Тульской области. Режиссером выступила Лана Влади, роли исполнили Анна Слю и Наталия Чумбуридзе.

«Сера» — экранизация одноименного рассказа Дмитрия Глуховского в жанре психологического триллера. Действие происходит в закрытой комнате в форме диалога. Две очень разные героини — следователь и подозреваемая, постепенно через общее переживание боли и утраты находят общий язык.

По словам режиссера, находясь в поисках натуры для съемок, съемочная группа прекрасно понимала, что найти под Москвой настоящий Норильск невозможно.

- В первую очередь, мы искали такое место, где природная красота будет на контрасте с чем-то технологическим, чтобы чувствовалось это несоответствие — человек и технологический прогресс. И здесь мы нашли просто идеальную локацию под эти задачи, — рассказала Лана Влади.

Отметим, ранее эта кинокартина стала победителем программы «Лучший короткометражный фильм» и «Приз кинокритиков» на фестивале «Кинотавр» в Сочи.