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Снятый в Тульской области психологический триллер взял два приза на «Кинотавре»
Фото: vk.com/tulafilmcommission

Снятый в Тульской области психологический триллер взял два приза на «Кинотавре»

Короткометражка «Сера» – работа русско-итальянской актрисы и режиссёра Ланы Влади.

Короткометражный фильм «Сера» получил два приза на кинопремии «Кинотавр» – «Лучший короткометражный фильм» и «Приз кинокритиков». Эта картина – работа русско-итальянской актрисы и режиссёра Ланы Влади, роли исполнили Анна Слю и Наталия Чумбуридзе. Съёмки прошли в Тульской области при поддержке региональной Кинокомиссии.

«Сера» – экранизация одноименного рассказа Дмитрия Глуховского «Сера» в жанре психологического триллера. Действие происходит в закрытой комнате в форме диалога. Две очень разные героини – следователь и подозреваемая, постепенно, через общее переживание боли и утраты находят общий язык.

По словам режиссера, находясь в поисках натуры для съемок, съемочная группа прекрасно понимала, что найти под Москвой настоящий Норильск невозможно.

Лана Влади

– В первую очередь, мы искали такое место, где природная красота будет на контрасте с чем-то технологическим, чтобы чувствовалось это несоответствие – человек и технологический прогресс. И здесь мы нашли просто идеальную локацию под эти задачи, – рассказала Лана Влади.

Режиссёр отметила, что Тульская область оказалась очень гостеприимным местом и поблагодарила Тульскую кинокомиссию за помощь в организации и проведении съемок.

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