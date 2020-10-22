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«Тулгорэлектротранс» закупит транспортных терминалов на 3,6 млн рублей
архив Myslo

«Тулгорэлектротранс» закупит транспортных терминалов на 3,6 млн рублей

В целях оказания услуг по организации безналичного расчета.

Соответствующая информация появилась на портале «Госзакупок».

Для того, чтобы туляки смогли оплачивать проезд с помощью безналичного расчета, МКП «Тулгорэлектротранс» закупит 310 мобильных транспортных терминалов и 3 персональных компьютера.

Транспортный терминал должен оборудоваться устройством для чтения/записи карт с бесконтактным микропроцессором, иметь не менее двух разъемов для подключения SAM-модулей по интерфейсу ISO7816, объем памяти транспортного терминала должен быть не менее 24 МВ, транспортный терминал должен сопровождаться техническим паспортом и руководством по эксплуатации на русском языке.

По окончании смены транспортный терминал должен обеспечивать выгрузку из памяти в зашифрованном виде на персональный компьютер информации об оплатах/регистрациях по картам (транзакций).

 

 

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:15 +1
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