Кинотеатр «КИНО Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю
Теперь у вас появился прекрасный повод сходить в кино!
Матч «Манчестер Юнайтед - Челси» (16+)
Смотрите прямую трансляцию в субботу 24 октября, «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Челси» в 6-м туре Премьер-лиги в Англии. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
«Вдова» (16+)
Смотрите первыми остросюжетный триллер - премьерный показ 28 октября в 19.30. В основе сюжета лежит реальная история, случившаяся в 2017 году. Фильм расскажет о команде волонтёров-спасателей, который отправляются на поиски пропавшего мальчика. Однако в лесу им предстоит столкнуться с ужасной сущностью, которая, согласно преданиям, зовётся Хромой Ведьмой.
Расписание и билеты онлайн по ссылке.
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