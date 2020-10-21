Кинотеатр «КИНО Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю

Теперь у вас появился прекрасный повод сходить в кино!

Матч «Манчестер Юнайтед - Челси» (16+)





Смотрите прямую трансляцию в субботу 24 октября, «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Челси» в 6-м туре Премьер-лиги в Англии. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

«Вдова» (16+)





Смотрите первыми остросюжетный триллер - премьерный показ 28 октября в 19.30. В основе сюжета лежит реальная история, случившаяся в 2017 году. Фильм расскажет о команде волонтёров-спасателей, который отправляются на поиски пропавшего мальчика. Однако в лесу им предстоит столкнуться с ужасной сущностью, которая, согласно преданиям, зовётся Хромой Ведьмой.

Расписание и билеты онлайн по ссылке.