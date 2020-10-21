Тулячка Дарья Иванкова стала лучшим психологом ФСИН России

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Она одержала уверенную победу в профессиональном конкурсе, выполнив пять различных заданий.

В Москве состоялся финальный этап всероссийского конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Он проходил в режиме видеоконференции. В финал прошли восемь психологов, ставших лучшими в своих федеральных округах.

Финалисты выполнили пять конкурсных заданий, в ходе которых им пришлось проявить все свои профессиональные знания, умения и навыки. Итоги оценивала конкурсная комиссия из представителей ФСИН России, а также ведомственных образовательных и научных организаций.

В итоге лучшим психологом ФСИН России стала сотрудница тульского регионального управления ведомства, начальник психологической лаборатории исправительной колонии № 2 Дарья Иванкова. Она продемонстрировала глубокие теоретические и практические знания и творческий подход.