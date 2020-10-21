новости
новости
Регистрация
Тулячка Дарья Иванкова стала лучшим психологом ФСИН России
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Тулячка Дарья Иванкова стала лучшим психологом ФСИН России

Она одержала уверенную победу в профессиональном конкурсе, выполнив пять различных заданий.

В Москве состоялся финальный этап всероссийского конкурса «Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». Он проходил в режиме видеоконференции. В финал прошли восемь психологов, ставших лучшими в своих федеральных округах.

Финалисты выполнили пять конкурсных заданий, в ходе которых им пришлось проявить все свои профессиональные знания, умения и навыки. Итоги оценивала конкурсная комиссия из представителей ФСИН России, а также ведомственных образовательных и научных организаций.

В итоге лучшим психологом ФСИН России стала сотрудница тульского регионального управления ведомства, начальник психологической лаборатории исправительной колонии № 2 Дарья Иванкова. Она продемонстрировала глубокие теоретические и практические знания и творческий подход.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 20:47 0
Другие статьи по темам
Событие
УФСИН России по Тульской областиконкурс профессионального мастерствапрофессиональный праздникпсихолог
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кинотеатр «КИНО Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю
Кинотеатр «КИНО Синема Парк» представил самые интересные события на ближайшую неделю
За неделю темп заболеваемости коронавирусом в Тульской области вырос почти на 40%
За неделю темп заболеваемости коронавирусом в Тульской области вырос почти на 40%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.