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Огнетушитель или штраф: в Алексине появился новый вид мошенничества?
Фото: соцсети.

Огнетушитель или штраф: в Алексине появился новый вид мошенничества?

Молодые люди представляются Управлением пожарной безопасности, но убегают прочь, когда их просят показать документы.

В редакцию Myslo обратились жители Алексина, подозревающие, что в их городе появился новый вид мошенничества:

– Молодые люди ходят по квартирам, ищут пенсионеров. Представляются Управлением пожарной безопасности и говорят, что нужно купить огнетушитель, иначе будет штраф. А если они попадают на молодых, то сразу же убегают. Огрызаются и матерятся...

Кроме этого, предприимчивые ребята не показывают документы или нормативы, согласно которым пенсионерам якобы грозит штраф за отсутствие огнетушителей в квартире.

Напомним, недавно в Туле сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, мужчина предлагал жителям одного из многоквартирных домов услуги по установке газовых счетчиков. О назойливом «газовщике» сообщили на пульт дежурного вневедомственной охраны жители дома.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:46 +3
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