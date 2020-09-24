По факту падения легкомоторного самолета в Тульской области проводится проверка

В результате происшествия погиб 56-летний пилот самолета.

По данному факту Тульской транспортной прокуратурой будет проведена проверка.

По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

Кроме этого, следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по данному факт организована доследственная проверка.