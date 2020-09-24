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По факту падения легкомоторного самолета в Тульской области проводится проверка

По факту падения легкомоторного самолета в Тульской области проводится проверка

Ее проведение поручено Тульской транспортной прокуратуре.

Сегодня, 24 сентября, в Тульской области разбился легкомоторный самолет «Бекас-103».
 
В результате происшествия погиб 56-летний пилот самолета.
 
По данному факту Тульской транспортной прокуратурой будет проведена проверка.
 
По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.
 
Кроме этого, следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по данному факт организована доследственная проверка. 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:48 +2
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