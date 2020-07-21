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Тула снова в кино: В «Искре» проходят съемки фильма «Insta муви»
Фото Кинокомиссии Тульской области.

Тула снова в кино: В «Искре» проходят съемки фильма «Insta муви»

В главных ролях Василий Карпенко и Елиза Вета.

Режиссер Сергей Гурьянов снимает в Туле фильм с рабочим названием «Insta муви». По сюжету главный герой стремится стать знаменитым, тем самым реализовав мечту своей матери.

Съемки проходят в городском пространстве «Искра». Кинокомиссия Тульской области оказывает организационную поддержку.

Сергей Гурьянов режиссер таких фильмов, как «Последний штрих», «Когда все закончится», «Как в кино», а также автор роликов для автомобильных брендов. Победитель многих кинофестивалей, финалист конкурса короткометражных фильмов NESPRESSO TALENTS-2020 и кинофестиваля «Перемотка» в 2012 году. Участник ММКФ и Los Angeles CineFest.
 

В главных ролях «Insta муви» Василий Карпенко (актер сериалов «Кухня», «Молодежка», «30 свиданий») и Елиза Вета («Последняя исповедь», «Парни из стали», «SelfieMania», «Как в кино»).

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:17 −2
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