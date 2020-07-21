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В Алексине разыскивали пропавшего 12-летнего мальчика

В Алексине разыскивали пропавшего 12-летнего мальчика

По предварительным данным, ребенок ушел из дома после ссоры с родителями.

Накануне в Алексине пропал 12-летний ребенок. Мальчик утром ушел из дома и до поздней ночи не вернулся. Родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Как стало известно Myslo, пропавшего мальчика обнаружили недалеко от дома живым и здоровым. По предварительным данным, он ушел из дома после ссоры с родителями (хотел доказать им свою самостоятельность).

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:

– По предварительным данным, никаких противоправных деяний в отношении ребенка не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:40 +2
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