В Алексине разыскивали пропавшего 12-летнего мальчика
По предварительным данным, ребенок ушел из дома после ссоры с родителями.
Накануне в Алексине пропал 12-летний ребенок. Мальчик утром ушел из дома и до поздней ночи не вернулся. Родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
Как стало известно Myslo, пропавшего мальчика обнаружили недалеко от дома живым и здоровым. По предварительным данным, он ушел из дома после ссоры с родителями (хотел доказать им свою самостоятельность).
В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали инцидент:
– По предварительным данным, никаких противоправных деяний в отношении ребенка не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
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