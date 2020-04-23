Снято в Туле: какие городские места попали в кадр сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Фото предоставлено телеканалом ТНТ.

– Пилотную серию мы снимали на крыше дома, в котором я жил в 1993 году, как раз в то время, когда происходит действие сериала. По сценарию машину угоняют практически напротив «моего» подъезда на Максима Горького, — рассказал Илья. Речь идет о доме № 33 по указанной улице. Одну из ролей в массовой сцене даже сыграла жительница дома.

– Когда мы через год вернулись снимать весь сезон, переместились на соседнюю улицу — Пузакова, потому что на «моей» крыше шел ремонт. Но тут была незадача — двор был не очень похож на тот, что я помнил. Мы отсняли крышу в соседнем дворе, а двор – в другом месте, на улице Кирова. Там жил мой друг, с которым я познакомился, после того как мы переехали в 1995 году, — продолжает рассказ режиссер.

– Под мостом снимали, у Горячки. Я помню, что в это озеро сбрасывали отходы и оно не мерзло зимой, к тому же всегда дымилось, как в ужастиках, — вспоминает Илья Аксенов. — В 2000-х отец возил меня мимо этого озера на соревнования по вольной борьбе.

Говорили, что это опасный район, так как там было много цыган, продающих героин.

Поэтому я и решил в сериале переместить в этот район персонажа по кличке Цыган. Там, по сценарию, он продает наркотики.

Остальные районы собирали «по памяти»:

– Персонаж сериала Алик живет напротив школы на улице Калинина, в которой я учился. Тогда это была школа № 9, потом она стала гимназией № 3. Там же находятся трубы, по которым дети в сериале ходят к Цыгану.

Дворы снимали в Криволучье. Там перед поступлением и переездом в Москву я занимался самбо и дзюдо. Экстерьеры магазинов находятся на Курковой. Парк снимали Центральный, — говорит режиссер-постановщик.

А еще были съемки в депо, «потому что оно выглядит очень здорово».

К слову, в сериале засветилась не только Тула, но и Киреевск. Местный рынок помогла найти Кинокомиссия Тульской области, и эта локация очень приглянулась режиссеру.

Напомним, премьера сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» состоялась сегодня, 23 апреля, на одной из российских видеоплатформ. Подробнее читайте здесь.

К слову, в мае 2020 года сериал покажет телеканал ТНТ.

«Мир! Дружба! Жвачка!» — драматический сериал, в котором глазами подростков показана такая разная и бурная жизнь 90-х, особенного времени, когда казалось, что можно было всё.

Местом для съемок сериала Тула была выбрана не случайно. По словам продюсеров, в городе сохранилась особая атмосфера и дух 90-х.