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Алексей Воробьев и Иева Андреевайте рассказали о съемках «Селфимании» в Туле
Фото предоставлено Кинокомиссией Тульской области при региональном правительстве и Алексея Пирязева.

Алексей Воробьев и Иева Андреевайте рассказали о съемках «Селфимании» в Туле

Туляк исполнит в российско-итальянском фильме главную роль, компанию ему составят красавица-блондинка Иева Андреевайте и «девушка Бонда» Катерина Мурино, а также известный российский боец и актер Олег Тактаров. 

Съемки фильма «Селфимания» стартовали в оружейной столице 31 августа. В центре сюжета — история Яны (Иева Андреевайте), популярного travel-блогера, которая навещает свой родной город Тулу, чтобы рассказать своим подписчикам, как преобразился город за время ее отсутствия. События разворачиваются неожиданным образом после того, как Яна знакомится на вечеринке с Эмилией (Катерина Мурино), влиятельной бизнесвумен из Италии, и ее молодым человеком Георгием (Алексей Воробьев). Столкновение характеров и интересов становится испытанием для девушек.

Над фильмом работают известные продюсеры Клаудио Буччи (Италия) и Федор Крат (Россия). Режиссер картины — Франческо Коланджело, оператор — Джованни Маммолотти. Съемки проходят при поддержке правительства Тульской области и содействии региональной Кинокомиссии.
 
В съемках задействован практически весь центр города: Казанская набережная, часть проспекта Ленина, городское пространство «Искра», а также Платоновский парк и парк «Патриот». Одну из сцен снимают в «Триумфальной арке».
 
Главные актеры «Селфимании» — Алексей Воробьев и Иева Андреевайте — в интервью Myslo рассказали о съемках фильма.
 
 
— Алексей, как часто Вы приезжаете в Тулу?
 
- Последние два дня я очень часто здесь провожу время! Каждый раз, когда работа меня приводит сюда, я безумно радуюсь, потому что приезжать в родной город всегда приятно.
 
— Тула преобразилась с Вашего последнего визита?
 
- Я скажу вам честно, когда меня привезли на съемки фильма ночью, я с таким удивлением и радостью смотрел на город, ведь он очень преобразился. Мы на днях снимали сцену в городском пространстве «Искра». Я порадовался тому, что мой родной город частями, деталями начинает выглядеть классно, стильно, модно. И здесь хочется проводить время!
 
- Расскажите о своем герое в «Селфимании».
 
- У меня очень интересная роль в проекте. Я за этот год отказался примерно от пяти полнометражных картин, потому что очень много провожу времени в Лос-Анджелесе и должен по работе всё время там находиться. Но, во-первых, я давно мечтал сняться с Катериной Мурино. Мы с ней как-то снимались вместе в одном итальянском проекте, но у нас не было ни одной совместной сцены. Были в одном фильме, но ни разу не пересеклись. А здесь крайне интересно было посмотреть на итальянско-русское кино. У нас большинство диалогов ведется на английском языке. А во-вторых, круто приехать в родной город на съемки! Тут как-то сразу всё сложилось, чтобы появилось огромное желание и удовольствие поучаствовать в этом проекте.
 
 
Моя роль — интересная и чрезвычайно веселая. Я своего персонажа не наделяю драмой. Играю бойфренда героини Катерины Мурино — довольно шебутного парня, который мало беспокоится о происходящем вокруг, он как бы плывет по течению. Это не совсем положительный персонаж, но и не совсем отрицательный. Парень, который получает удовольствие от жизни.
 
— Вам как-то близок Ваш герой?
 
- Его жизненная позиция, отсутствие стремления мне не близко совсем. Но таких людей я видел, их очень много. Я легко могу понять, как они существуют.
 
— Подвержены ли Вы сами селфимании? Какое самое необычное селфи Вы делали?
 
- Очень много мест, где я делал селфи… Я иногда люблю встать на краю чего-нибудь и снимать. Но на самом деле всегда делаю это аккуратно. Все мы знаем, сколько несчастных случаев было, когда люди хотели сделать хорошие кадры, а в итоге получилась «интересная» новость.
Я чрезвычайно аккуратно отношусь к местам, где я делаю селфи. Как-то я делал классный контент — брал экшн-камеру, подбрасывал ее, ловил уже в другом месте и поворачивал на себя. Думал, смонтирую крутое видео. Например, вот я в аэропорту, камера переворачивается, и я уже в кровати.
 
Я решил сделать очередной ролик на водном скутере, ехал по Атлантическому океану, подбросил камеру, и она улетела в море…
 
Я сразу прыгнул за ней, а ключ остался в скутере, он поехал дальше. Так вот, я еще вижу камеру, которая идет ко дну. Но я был в жилете, достать ее не смог. Так что если кто-нибудь будет в Майами и найдет камеру гоу-про, не смотрите, пожалуйста, что на ней снято, выбросьте подальше (смеется).
 
Иева Андреевайте рассказала, похожа ли она на свою героиню — трэвел-блогершу.
 
 
 
- Она мне вообще не близка, поэтому ее очень интересно играть. Я считаю, что чем роль дальше от тебя, тем больше какое-то испытание для тебя как для актера. «Селфимания» о том, что вся наша жизнь проходит через телефон, она искусственная, придуманная. Мы забываем, что на самом деле важно для человека.
 
Моя героиня Яна — молодая женщина-блогер. Она относится к своему занятию как к работе, но искренне это ненавидит. Работа тяжелая, но это цена того, что ты живешь практически бесплатно, путешествуешь бизнес-классом, живешь в пятизвездных гостиницах, получаешь подарки. Я знаю, что есть блогеры, которые несут какой-то смысл и вдохновляют людей в хорошем смысле. Но мы не про это. Мы про то, что это всё созданная иллюзия лакшери-жизни. На самом деле Яна несчастна. А я, наоборот, очень простая, много путешествую. Вокруг меня нет такой жизни, я ценю простые вещи. Если я путешествую где-то в Азии, я беру маленький домик за 10 долларов, но на берегу моря. Встречаю новых людей, узнаю культуру, это меня очень сильно вдохновляет. Меня вдохновляет и природа. Так выглядит моя жизнь.
 
Поэтому Яна и я — это две разные женщины. Мы много сцен снимаем через телефон, не через реальную камеру. Это интересное испытание, потому что ты играешь три роли одновременно: героиню, оператора и даже режиссера. Да, у меня есть задание, но в фильме много импровизации. Это нелегко, но я люблю сложности!
 
Единственное, что похоже между мной и Яной, это энергия. У меня ее столько, что очень часто люди спрашивают, откуда я ее беру.
 
Успеть поменять три страны и 10 городов за неделю, еще и сняться в фильме, отпраздновать день рождения папы, помочь всем друзьям… Я не знаю, откуда у меня это берется.
 
Яна постоянно в высоком тонусе так, что нет секунды вдохнуть, и это физически не так легко. Я очень энергичная, но мне нужен свой уголок, минутка, чтобы побыть собой. Яна такой возможности не имеет, потому что принадлежит не себе, а своим подписчикам. С одной стороны, это круто — у тебя вроде бы прекрасная жизнь, но на самом деле у нее ничего этого нет.
 
— Вы в Туле первый раз?
 
- Я родилась в России, но выросла в Литве. Вся моя жизнь прошла там, уже потом были Москва, Лондон и весь остальной мир. В Туле я никогда не была, рада, что сюда попала. Удивлена, насколько это крутой, красивый город. Мы живем рядом с кремлем, я увидела вашу прекрасную набережную. А «Искра» вообще бомбическое, суперевропейское и модное место. Мне показалось, что Тула — живой, добрый город, где очень гостеприимные люди.
 
 
— Домой уедете с пряниками?
 
- Думаю, да! Точно найду время для этого.
 
— Иева, а сами Вы сколько времени проводите в соцсетях?
 
- Я думаю, что соцсети — крутой способ вдохновить людей. Многие люди это используют, чтобы показать себя. У меня нет блога, но в инстаграме я выкладываю либо путешествия, либо работу. Для меня огромный подарок, когда я получаю сообщения от молодых людей, которые спрашивают про путешествия или как поступить в актерскую школу. Ты можешь чем-то этим людям помочь. Они говорят, что вдохновляются тем, что я делаю. Мне это очень приятно! Я не выкладываю в инстаграме, что я ем, где сплю… В сторис у меня может быть месяц тишина, а потом появится 20 роликов, только потому, что я делаю что-то клевое. Это всегда от настроения, никогда не заставляю это себя делать.
 
— Кто Вас вдохновляет?
 
- Смелые люди, которые не боятся быть собой, сделать что-то, чего не могут другие. Оригинальность, талант, ум.
 
Мировая премьера фильма пройдет в Риме в феврале 2020 года.
 
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 14:38 −4
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