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В тульском Заречье снова снимают сериал
Фото Кинокомиссии Тульской области.

В тульском Заречье снова снимают сериал

Съёмки проходят во дворе на ул. М.Горького.

С 21 июля в Туле кинокомпания ООО «Гуд Стори медиа» совместно с ООО «Бонус Локус Компания» по заказу канала «ТНТ» приступила к съемкам сериала под рабочим названием «Мир, дружба, жвачка!», премьера которого состоится в 2020 году.

Съемки пройдут в оружейной столице в разных локациях с 21 июля по 15 октября.

Напомним, что в сентябре 2018 года съемки пилотной серии нового сериала проходили в тульском Заречье — во дворе дома №33 по ул. Максима Горького. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

В каких локациях в этот раз будут снимать многосерийный фильм, пока не раскрывается. В данный момент известно, что некоторые эпизоды снимаются во дворе дома №19 по ул. Максима Горького.

«Мир, дружба, жвачка!» — это история 1993 года. Вся страна находится на рубеже необратимых изменений, когда ей придётся сделать выбор, по какому из путей идти дальше. Такой же выбор предстоит сделать и 14-летнему Саньке Рябинину. Он находится в переломном возрасте формирования личности. Каждый из окружающих его людей — носитель своих понятий о нравственности и морали.

Строгая, но честная мама; тонко чувствующий, одухотворённый, но слабый и неуверенный отец; загадочный, притягательный, но опасный дядя, ветеран Афгана; прямой, как палка, дед, инвалид снаружи, но крепче любого здорового человека внутри, — всё это Санькины пути с перекрёстка взросления.

В главных ролях — Егор Губарев, Егор Абрамов, Валентина Ляпина, Фёдор Рощин, Тамир Сикоев.

Режиссер-постановщик – Илья Аксенов (Тула).

Проект реализуется при организационном содействии Кинокомиссии Тульской области при региональном правительстве.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:12 −5
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