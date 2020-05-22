В Туле пройдет онлайн-фестиваль «Былина»

Событие традиционно открывает новый туристический сезон на Куликовом поле. Однако в этом году его участники соберутся на виртуальных музейных площадках. В новом формате жюри определит победителей детских фольклорных конкурсов. Коллективы и группы поддержки, зрителей ждет большой трехдневный марафон по народным традициям.

« ВКонтакте » , « Заявки от руководителей вокальных и хореографических ансамблей принимаются до 18 мая в электронном виде. Формы для подачи заявок можно найти на сайте музея-заповедника или на страницах фестиваля:, « Одноклассники » и « F acebook ». К участию в конкурсе допускаются дети 9−15 лет. Жюри из Тулы, Калуги и Курска рассмотрят видеозаписи выступлений коллективов, сделанные не ранее мая 2019 года. Предусмотрены призы зрительских симпатий, их определят в ходе народного голосования.

Еще одно творческое задание организаторы предлагают участникам и зрителям фестиваля разных лет. Свои впечатления о «Былине» можно описать в жанре эссе или в стихотворной форме и прислать организаторам для публикации в журнале. На онлайн-фестивале можно будет узнать о традиционном костюме Куликова поля и научиться делать элементы, которые придадут аутентичность концертному наряду, изготовить набор для дворовой лапты и символ «Былины» — одуванчик. Мастер-класс Виталия Погосяна познакомит с историей духовых музыкальных инструментов и игре на них. Один из них — дудку — научат делать в видеоуроке. С ней можно поучаствовать во флешмобе. Организаторы предлагают облачиться в фирменные майки фестиваля прошлых сезонов (или сделать новые под руководством художника музея) и спеть песню «Мы — друзья», аккомпанируя на самодельном духовом инструменте.

Также в программе трех дней: фотовыставки и видеозарисовки о народном быте, промыслах и рукоделии, о деталях женской и мужской традиционной одежды, об устройстве избы и домашней утвари, видеорецепты кухни Куликова поля.