новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет онлайн-фестиваль «Былина»

В Туле пройдет онлайн-фестиваль «Былина»

С 22 по 24 мая в социальных сетях Государственного музея-заповедника «Куликово поле» пройдет онлайн-фестиваль «Былина».

Событие традиционно открывает новый туристический сезон на Куликовом поле. Однако в этом году его участники соберутся на виртуальных музейных площадках. В новом формате жюри определит победителей детских фольклорных конкурсов. Коллективы и группы поддержки, зрителей ждет большой трехдневный марафон по народным традициям.

Заявки от руководителей вокальных и хореографических ансамблей принимаются до 18 мая в электронном виде. Формы для подачи заявок можно найти на сайте музея-заповедника или на страницах фестиваля: «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook». К участию в конкурсе допускаются дети 9−15 лет. Жюри из Тулы, Калуги и Курска рассмотрят видеозаписи выступлений коллективов, сделанные не ранее мая 2019 года. Предусмотрены призы зрительских симпатий, их определят в ходе народного голосования.
 
 
Еще одно творческое задание организаторы предлагают участникам и зрителям фестиваля разных лет. Свои впечатления о «Былине» можно описать в жанре эссе или в стихотворной форме и прислать организаторам для публикации в журнале.
 
На онлайн-фестивале можно будет узнать о традиционном костюме Куликова поля и научиться делать элементы, которые придадут аутентичность концертному наряду, изготовить набор для дворовой лапты и символ «Былины» — одуванчик. Мастер-класс Виталия Погосяна познакомит с историей духовых музыкальных инструментов и игре на них. Один из них — дудку — научат делать в видеоуроке. С ней можно поучаствовать во флешмобе. Организаторы предлагают облачиться в фирменные майки фестиваля прошлых сезонов (или сделать новые под руководством художника музея) и спеть песню «Мы — друзья», аккомпанируя на самодельном духовом инструменте.
 

Также в программе трех дней: фотовыставки и видеозарисовки о народном быте, промыслах и рукоделии, о деталях женской и мужской традиционной одежды, об устройстве избы и домашней утвари, видеорецепты кухни Куликова поля.
 

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:16 +1
Другие статьи по темам
Событие
фестиваль Былина
Место
музей-заповедник Куликово Поле
Прочее
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Черметовском мосту в Туле столкнулись две легковушки
На Черметовском мосту в Туле столкнулись две легковушки
Погода в Туле 22 мая: облачно, дождливо и прохладно
Погода в Туле 22 мая: облачно, дождливо и прохладно
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.