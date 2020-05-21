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Погода в Туле 22 мая: облачно, дождливо и прохладно

Погода в Туле 22 мая: облачно, дождливо и прохладно

Синоптики прогнозируют умеренный ветер и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь (до 3 мм за сутки).

Ветер западный, северо-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +8 до +13. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +7
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