Тульский музей оружия приглашает на «Ночь музеев» в режиме онлайн

16 мая в 17.45 на сайте музея и его официальных страницах в социальных сетях состоится видеотрансляция торжественного открытия акции.

В Год памяти и славы праздничную программу акции откроет оркестр русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского . Для зрителей прозвучат любимые песни военных лет.

В 18.00 состоится видеотрансляция незабываемого музыкально-театрализованного представления «Они сражались за Родину!» в исполнении уже полюбившегося многим военно-исторического театра «Несокрушимые» Музея оружия.

Программа мероприятий:

17.45 Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев»

Концерт оркестра русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского , посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Концерт оркестра русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии им. , посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 18.00 «Они сражались за Родину»

Музыкально-театрализованное представление военно-исторического театра «Несокрушимые» Тульского музея оружия.

Музыкально-театрализованное представление военно-исторического театра «Несокрушимые» Тульского музея оружия. 18.15−22.00 «Символы Тульского музея оружия»

Цикл публикаций с сопровождением видеоматериалов.

Цикл публикаций с сопровождением видеоматериалов. 18.30−23.45 «Оружие как символ Великой Победы»

Интернет-викторина.

Интернет-викторина. 18.45−22.45 «Музейка в поисках сокровищ»

Онлайн-конкурс.

Онлайн-конкурс. 00.00 Светомузыкальное представление Тульского музея оружия

Всех эрудитов и знатоков истории приглашаем к участию в интернет-викторине «Оружие как символ Великой Победы», а для самых юных интернет-пользователей предлагаем увлекательный онлайн-конкурс «Музейка в поисках сокровищ», в котором ребята вместе с домовенком Музейкой заглянут в сокровищницу тульского «шлема».