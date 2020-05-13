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Тульский музей оружия приглашает на «Ночь музеев» в режиме онлайн

Тульский музей оружия приглашает на «Ночь музеев» в режиме онлайн

16 мая в 17.45 на сайте музея и его официальных страницах в социальных сетях состоится видеотрансляция торжественного открытия акции.

В Год памяти и славы праздничную программу акции откроет оркестр русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского. Для зрителей прозвучат любимые песни военных лет.

В 18.00 состоится видеотрансляция незабываемого музыкально-театрализованного представления «Они сражались за Родину!» в исполнении уже полюбившегося многим военно-исторического театра «Несокрушимые» Музея оружия.
 
Программа мероприятий:
 
  • 17.45 Торжественное открытие Всероссийской акции «Ночь музеев»
    Концерт оркестра русских народных инструментов «Тула» Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
  • 18.00 «Они сражались за Родину»
    Музыкально-театрализованное представление военно-исторического театра «Несокрушимые» Тульского музея оружия.
  • 18.15−22.00 «Символы Тульского музея оружия»
    Цикл публикаций с сопровождением видеоматериалов.
  • 18.30−23.45 «Оружие как символ Великой Победы»
    Интернет-викторина.
  • 18.45−22.45 «Музейка в поисках сокровищ»
    Онлайн-конкурс.
  • 00.00 Светомузыкальное представление Тульского музея оружия
 
Всех эрудитов и знатоков истории приглашаем к участию в интернет-викторине «Оружие как символ Великой Победы», а для самых юных интернет-пользователей предлагаем увлекательный онлайн-конкурс «Музейка в поисках сокровищ», в котором ребята вместе с домовенком Музейкой заглянут в сокровищницу тульского «шлема».
 

Как попасть: зайти в назначенное время на сайт или в сообщества музея «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 08:11 +2
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