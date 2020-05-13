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Погода в Туле 14 мая: прохладно и дождливо, местами грозы

Погода в Туле 14 мая: прохладно и дождливо, местами грозы

Синоптики обещают умеренный юго-западный ветер и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг ночью будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха – от +1 до +6.

Днём облачно с прояснениями, дождь, (до 4 мм за сутки), местами гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе – до 17 метров в секунду. Температура воздуха – от 9 до 14 градусов. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +6
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