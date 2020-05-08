Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 8 мая
За весь период у нас зафиксировано 1620 случаев COVID-19.
Опубликована карта распространения коронавирусной инфекции в Тульской области. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом.
На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула, Новомосковск, Щекино.
Детализация по населенным пунктам:
Также напомним, в регионе появилась карта активных на данный момент случаев COVID-19 в регионе. Карта детальная, все активные случаи заболевания фиксируются на ней.
Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
сегодня, в 10:42, 15 3473 1
сегодня, в 10:28, 64 9954 2
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