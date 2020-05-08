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Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 8 мая

Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 8 мая

За весь период у нас зафиксировано 1620 случаев COVID-19.

Опубликована карта распространения коронавирусной инфекции в Тульской области. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом.

На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула, Новомосковск, Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Также напомним, в регионе появилась карта активных на данный момент случаев COVID-19 в регионе. Карта детальная, все активные случаи заболевания фиксируются на ней.

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку: 

 

 

 

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