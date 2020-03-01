В Узловском районе при пожаре пострадал человек

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Пожар в поселке Брусянский произошел в ночь на 1 марта.

1 марта 2020 года в 2.34 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Мира в поселке Брусянский Узловского района.

На место происшествия выехали два пожарных расчета ПСЧ-30 и один пожарный расчет ПЧ «Брандмауэр». Однако с пожаром жители справились до прибытия огнеборцев.

По информации ГУ МЧС, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия в комнате обгорел пол. Причина пожара устанавливается.

При обнаружении первых признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».