В «Синема Парк» покажут военно-исторический фильм – номинант на премию «Оскар»

Кадр из фильма «1917».

Историческая драма «1917» получила 10 номинаций на премию «Оскар-2020», в том числе три главных.

Фильм был снят в 2019 году британским режиссером Сэмом Мендесом, в качестве продюсера выступила компания Стивена Спилберга. Одну из ролей в фильме сыграл Бенедикт Камбербэтч. В российский прокат картина выходит уже после того, как ее успели посмотреть в США и Великобритании.

Сюжет разворачивается в 1917 году в разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасное задание – они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат… Смогут ли они выиграть гонку со временем, смотрите в кино.

Премьера фильма в Объединенной сети кинотеатров «КИНО ОККО» («Синема Парк» и «Формула Кино») состоится 30 января. Билеты уже в продаже kinoteatr.ru.