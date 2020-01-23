Какие вопросы туляки чаще всего задавали специалистам Росреестра

Управление Росреестра по Тульской области провело очередную горячую линию по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Больше всего вопросов жители региона задали по следующим темам.

Каковы особенности предоставления документов на государственную регистрацию в электронном виде

Гражданам для проведения в электронном виде сделок с недвижимостью с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) необходимо представить лично либо направить посредством почтовой связи в Росреестр заявление о возможности проведения таких действий. Заявление должно быть оформлено на бумаге с личной подписью собственника объекта недвижимости.

При поступлении в Росреестр заявления в ЕГРН вносится соответствующая запись. Ее отсутствие повлечет возврат без рассмотрения представленного в электронном виде заявления о государственной регистрации.

Внесение отметки в ЕГРН не требуется, если электронная подпись выдана государственным бюджетным учреждением, при совершении сделок в нотариальной форме и представлении документов на регистрацию нотариусами, а также представлении документов на регистрацию органами власти либо местного самоуправления. Не требуется также специального заявления от собственника, если сторонами договора купли-продажи недвижимости при подаче электронного пакета документов используются информационные технологии взаимодействия кредитных организаций с Росреестром.

Заявление можно подать при обращении в МФЦ. Такие заявления также можно направить по почте, заверив предварительно свою подпись в них у нотариуса.

Правила внесения сведений в ЕГРН по заявлению заинтересованного лица

В случае, если сведения, направление которых входит в обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления и т.д., не внесены в ЕГРН, заинтересованное лицо вправе обратиться в орган регистрации прав с заявлением о внесении соответствующих сведений.

Документы могут быть предоставлены любым удобным способом: посредством почтового отправления; в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью; посредством личного обращения в МФЦ.

Орган регистрации прав самостоятельно запрашивает документы (содержащиеся в них сведения) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

В установленный срок новые сведения вносятся в ЕГРН. В подтверждение этого не позднее пяти рабочих дней со дня внесения сведений в реестр заявителю направляется соответствующее уведомление.

Как узнать проводилось ли межевание земельного участка и нужно ли оно вообще?

Для этого владельцу нужно получить выписку из ЕГРН или воспользоваться публичной кадастровой картой, на которой будет отображен чертеж земельного участка.

Действующим законодательством не установлена обязанность правообладателей земельных участков обеспечить проведение межевания земельных участков.

Не зная местоположения границ земельного участка, собственник рискует невольно стать нарушителем земельного законодательства, самовольно захватив части смежного участка.

Исполнителем работ по межеванию может быть только кадастровый инженер, который проведет кадастровые работы по определению площади и координат границ земельного участка.

Результатом проведения кадастровых работ станет межевой план, который для внесения в ЕГРН сведений о границах участка заявитель вместе с заявлением подает в любом офисе МФЦ или через официальный сайт Росреестра.

С заявлением о государственном кадастровом учете изменений земельного участка может обратиться либо правообладатель участка лично, либо его законный представитель, государственная пошлина при этом не взимается.