«Психея» отметит в Туле 15-летие одноименного альбома

Фото на vk.com/psyshit_tula.

Альбом «Психея» считается самым знаковым в творчестве рок-музыкантов. В него вошли легендарные песни группы и совместные треки с солисткой рок-группы «Джан Ку» Ксенией Ермаковой, Лехой Никоновым, лидером панк-группы «Последние танки в Париже» и участником группы 5'Nizza Андреем Запорожцем.

Кроме приятной ностальгии поклонников ждет мощный звук, авторские видеоинсталляции, специальное световое шоу. Все это поможет создать нужную атмосферу, уровень и качество выступлений. Группа исполнит композиции из самых разных альбомов, каверы, вариации и вольные прочтения, что сделает каждый концерт уникальным и неповторимым.

Концерт пройдет 7 ноября в «Типографии». Начало в 19.00.

Приобрести билеты на концерт «Психеи» можно в любой точке продаж Myslo-кассы по адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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