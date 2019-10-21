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Психея

Психея

В «Типографии» пройдет концерт группы «Психея» в рамках большого тура по стране. Музыканты отметят 15-летие альбома «Психея». Этот альбом считается самым известным в в репертуаре группы, в него вошли 11 композиций, а в записи принимало участие немало гостей, таких как Ксения Ермакова (Джан Ку), Леха Никонов (ПТВП), Андрей Запорожец (5'Nizza) и др.

Поклонников ждет мощный звук, авторские видеоинсталляции, специальное световое шоу — все это поможет создать нужную атмосферу, уровень и качество выступлений. Группа исполнит композиции с самых разных альбомов, кавера, вариации и вольные прочтения, что сделает каждый концерт уникальным и неповторимым.

 

Группа уже 23 года сотрясает танцполы страны и ближнего зарубежья своей бешеной энергетикой. Все это время музыканты смело играют со стилями: мешают индастриал с гранжем, альтернативный метал с хип-хопом и психоделикой, приправляют всё это нойзом и техно.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
7 ноября 2019, четверг
19:00
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Касса
CATHARSIS
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1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Лекция Станислава Дробышевского «Происхождение человека»
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17 ноября, воскресенье 15:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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