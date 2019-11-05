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В Тульском музее оружия откроется выставка к 100-летию М. Т. Калашникова
Фото Музея оружия.

В Тульском музее оружия откроется выставка к 100-летию М. Т. Калашникова

Она начнет работу с 8 ноября.

Выставка «Мир Калашникова. К 100-летию выдающегося конструктора-оружейника» — совместный проект Тульского государственного музея оружия и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург).

На ней туляки и жители города узнают, что связывает великого оружейника с нашим городом и с кем он общался из тульских конструкторов, в каких странах выпускают легендарный АК и в чем отличие российского автомата от зарубежных образцов.

Выставка будет работать в здании-«шлеме» Музея оружия с 8 ноября. Не упустите возможность познакомиться с уникальными экспонатами!

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:00 +1
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