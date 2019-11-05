Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер
Порывы могут достигнуть 17 м/с.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько суток в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 м/с. Такая погода сохранится до конца суток.
В области объявлен желтый уровень погодной опасности.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:
- машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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