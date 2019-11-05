Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько суток в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 12-17 м/с. Такая погода сохранится до конца суток.

В области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра: