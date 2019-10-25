Ностальгия по 90-м: В Туле выступит молодежная гранж-группа «Завтра брошу»

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Группа «Завтра брошу» представляет новую волну гранжа — музыкального стиля, который определил начало 90-х и был особенно популярен среди тогдашней молодежи. «Завтра брошу» в некотором смысле умело переняли музыкальную эстетику того времени: тексты про молодость, треш и угар, шумные гитары, истомный вокал фронтмена.

Сами музыканты характеризуют свое творчество как «пощечину вашим музыкальным вкусам», для них главное — искренность и энергия, которые передаются публике.

Концерт состоится 22 ноября в клубе Backstage. Начало в 19.00 Категория (12+)

Приобрести билеты можно в любой точке продаж Myslo-кассы по адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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