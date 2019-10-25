новости
новости
Регистрация
На Всехсвятском кладбище в Туле деревья падают на могилы
Фото Ольги Васильевой.

На Всехсвятском кладбище в Туле деревья падают на могилы

Тулячка опубликовала фото со сломанными оградами.

Ольга Васильева разместила на своей страничке в социальной сети снимки, сделанные 22 октября этого года на Всехсвятском кладбище в Туле. На кадрах запечатлены несколько могил со сломанными оградами и лежащими рядом распиленными стволами деревьев. 
 
 
По словам женщины, на месте захоронения ее двоюродного деда Л. И. Чекмарева, участника Великой Отечественной войны, творится кошмар. К некоторым могилам нельзя подойти из-за бревен, которые никак не уберут. Кроме того, с листопадом стало заметно, что пострадали и соседние участки.
 
 
«На могиле двоюродного дяди Александра Павловича Дубова все в порядке. Но в окрестностях... Пройти к могиле удалось с великим трудом: на дорожке между участками 2 и 3 вдруг оказалось дерево с порядочной кроной, пришлось пробираться через чужие участки, стараясь не наступать на могилы. Потом выяснилось, что дерево не одно - опять какой-то лесоповал случился. Что самое неприятное - отсутствие представления, когда это уберут. Это называется - сходила, почтила память накануне очередной годовщины обороны Тулы...», - написала женщина.
 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:54 +4
Другие статьи по темам
Событие
Всехсвятское кладбищепадающие деревьяпадение деревамогилыкладбище
Место
ТулаВсехсвятское кладбище

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ностальгия по 90-м: В Туле выступит молодежная гранж-группа «Завтра брошу»
Ностальгия по 90-м: В Туле выступит молодежная гранж-группа «Завтра брошу»
В Щекино мужчина погиб после падения с балкона
В Щекино мужчина погиб после падения с балкона
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.