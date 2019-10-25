На Всехсвятском кладбище в Туле деревья падают на могилы

Фото Ольги Васильевой.

Ольга Васильева разместила на своей страничке в социальной сети снимки, сделанные 22 октября этого года на Всехсвятском кладбище в Туле. На кадрах запечатлены несколько могил со сломанными оградами и лежащими рядом распиленными стволами деревьев.

По словам женщины, на месте захоронения ее двоюродного деда Л. И. Чекмарева, участника Великой Отечественной войны, творится кошмар. К некоторым могилам нельзя подойти из-за бревен, которые никак не уберут. Кроме того, с листопадом стало заметно, что пострадали и соседние участки.

«На могиле двоюродного дяди Александра Павловича Дубова все в порядке. Но в окрестностях... Пройти к могиле удалось с великим трудом: на дорожке между участками 2 и 3 вдруг оказалось дерево с порядочной кроной, пришлось пробираться через чужие участки, стараясь не наступать на могилы. Потом выяснилось, что дерево не одно - опять какой-то лесоповал случился. Что самое неприятное - отсутствие представления, когда это уберут. Это называется - сходила, почтила память накануне очередной годовщины обороны Тулы...», - написала женщина.