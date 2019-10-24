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Завтра брошу

Завтра брошу

На сцене Backstage пройдет концерт нью-гранж группы «Завтра брошу». Группа создает музыку про молодость, треш и угар, музыканты характеризуют свое творчество как «пощечину вашим музыкальным вкусам».

Жанры и условности для них на втором плане, ведь в музыке главное — искренность и энергия, которые передаются публике.

Музыканты прославились благодаря социальной сети «Вконтакте» в 2018 году.  За два года группа «Завтра брошу» выпустила три альбома и выступила на крупной площадке «Маятник Фуко» на одной сцене с иполнителями PHARAOH, «ЛСП», Хаски, GSPD, JEEMBO, THRILL PILL, «ЛАУД», SALUKI, Эмелевская, ЗАРАЗА.

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
22 ноября 2019, пятница
19:00
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Касса
CATHARSIS
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1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Джаз-клуб: Трио Геннадия Филина (Рязань)
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22 ноября, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Мастер-класс по коммерческой иллюстрации
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24 ноября
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Черная курица и Подземное королевство
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29 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
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