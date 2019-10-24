Завтра брошу
На сцене Backstage пройдет концерт нью-гранж группы «Завтра брошу». Группа создает музыку про молодость, треш и угар, музыканты характеризуют свое творчество как «пощечину вашим музыкальным вкусам».
Жанры и условности для них на втором плане, ведь в музыке главное — искренность и энергия, которые передаются публике.
Музыканты прославились благодаря социальной сети «Вконтакте» в 2018 году. За два года группа «Завтра брошу» выпустила три альбома и выступила на крупной площадке «Маятник Фуко» на одной сцене с иполнителями PHARAOH, «ЛСП», Хаски, GSPD, JEEMBO, THRILL PILL, «ЛАУД», SALUKI, Эмелевская, ЗАРАЗА.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
22 ноября 2019, пятница
19:00
1 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
8 января, среда 12:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
22 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
24 ноября
₽ Билеты: 300 ₽
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽