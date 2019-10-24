На сцене Backstage пройдет концерт нью-гранж группы «Завтра брошу». Группа создает музыку про молодость, треш и угар, музыканты характеризуют свое творчество как «пощечину вашим музыкальным вкусам».

Жанры и условности для них на втором плане, ведь в музыке главное — искренность и энергия, которые передаются публике.

Музыканты прославились благодаря социальной сети «Вконтакте» в 2018 году. За два года группа «Завтра брошу» выпустила три альбома и выступила на крупной площадке «Маятник Фуко» на одной сцене с иполнителями PHARAOH, «ЛСП», Хаски, GSPD, JEEMBO, THRILL PILL, «ЛАУД», SALUKI, Эмелевская, ЗАРАЗА.