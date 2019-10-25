В Туле закрылся КПК «Главсберстрой»: вернут ли деньги тулякам?

Пайщиков КПК «Главсберстрой» встречает закрытая дверь с написанным от руки объявлением: «Председатель кооператива на больничном, приносим свои извинения».

Закрыт тульский офис на протяжении уже как минимум двух недель. И никакой возможности для связи с руководством КПК нет. Звонки на указанную на сайте горячую линию безрезультатны: сначала длинные гудки, а потом звонок сбрасывается. С руководителем КПК Кириллом Бровкиным нет никакой возможности связаться — «абонент недоступен».

- Я вложила в «Главсберстрой» 800 тысяч рублей, — рассказала Марина Николаевна (имя изменено. — Прим ред.). — Родственница умерла, в наследство от нее осталась квартира, я ее продала, а хранить такие деньги дома небезопасно. Вот я и решила их вложить. Процент у «Главсберстроя» был хороший, больше 12%, банки таких процентов не дают. С первым вкладом все было хорошо, в мае получила деньги и проценты, вложила еще раз. 6 ноября у меня заканчивался срок вклада, надо было заранее написать заявление на получение денег. Ну вот я и пришла, а дверь закрыта, на двери объявление. Думаю, ну подожду, болеет же человек. Да и думать о том, что я лишилась денег, не то что не хотелось, просто страшно! Я и сейчас не могу в это поверить.

Женщина попросила не называть ее настоящего имени. Для нее потерять такую сумму денег — настоящая трагедия. Но пока она не хочет, чтобы об этом узнали ее родственники и знакомые.

Марина Николаевна не одна столкнулась с такой проблемой. На данный момент известны уже двое пострадавших от действий КПК «Главсберстрой». По факту их заявлений ведется проверка.

К сожалению, результат таких обращений на самом деле не так скор, как хотелось бы. Так, еще в мае 2019 года туляки начали подавать заявления в полицию по поводу закрытия КПК «Регион Капитал», но и на данный момент никакого конкретного решения не принято — проводится доследственная проверка. А все потому, что экономические преступления трудно доказуемы. Деньги у доверчивых граждан забрать гораздо проще.

Законодательство слабо регулирует деятельность кредитно-потребительских кооперативов, а наличие такой финансовой организации в реестре лицензий Центрального банка России гарантирует лишь то, что сегодня этот КПК работает. А что будет завтра, никто не знает. Очень часто случается так, что лицензия отзывается у таких фирм уже после жалоб потерявших деньги пайщиков.

Обещания о том, что сбережения застрахованы, на самом деле тоже не гарантия возврата средств. Пока кооператив работает, средства под защитой, но как только одна из сторон нарушит условия договора, например КПК не заплатит своевременно страховой компании, договор может быть расторгнут, а следом за этим исчезнет и защита вложенных пайщиками финансов.

Так было, например, когда закрылся КПК «Капитал Инвест». Пайщики сначала надеялись, что закрытие кооператива — это не самая страшная беда, деньги же защищены. Но потом выяснилось, что договор страхования уже не действует. И тогда вкладчикам ничего не оставалось, как отправиться в суд.

Куда обращаться?

Направить на юридический адрес кооператива заказным письмом Почтой России требования о досрочном расторжении договора передачи личных сбережений и возврате суммы предоставленных кооперативу денежных средств.

Информацию о юридическом адресе кооператива можно уточнить на сайте федеральной налоговой службы в Едином реестре юридических лиц.

Обратиться с заявлением в отношении кооператива в правоохранительные органы, если полагаете, что в отношении вас совершены мошеннические или противоправные действия со стороны кооператива. Обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств по договору. В случае неисполнения кооперативом решения суда о возврате денежных средств, вы также вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании кредитного потребительского кооператива несостоятельным (банкротом). Дополнительно можно обратиться в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные потребительские кооперативы, с жалобой на действия кооператива и/или обратиться в Банк России, в том числе через «Интернет-приемную».

Информация о членстве кооператива в саморегулируемой организации содержится в государственном реестре кредитных кооперативов, который размещен на сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделе «Финансовые рынки» подразделе «Надзор за участниками финансовых рынков».