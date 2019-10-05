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Тульская филармония открыла новый концертный сезон
Фото: chuppspianos.com

Тульская филармония открыла новый концертный сезон

Теперь здесь есть новый концертный рояль «Steinway and Sons».

В субботу 5 октября в Тульской областной филармонии открылся 82-й концертный сезон. Новый цикл стартовал с Международного музыкального фестиваля духового искусства BRASS DAYS.

В праздничном концерте приняли участие музыканты Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и народный артист России, лауреат Государственной премии 2018 года в области литературы и искусства, солист Московской государственной академической филармонии Николай Луганский.

Перед началом праздничной концертной программы презентовали новый концертный рояль «Steinway and Sons», который куплен для филармонии по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

«Старый инструмент в филармонии отслужил свой срок. Благодаря участию Алексея Геннадьевича приобретен рояль экстра-класса, который достоин игры мэтров мирового уровня», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:03 +3
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