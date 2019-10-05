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Тульские приставы выставят на аукцион имущество должников на 44 млн рублей
Image by Daniel Bone from Pixabay

Тульские приставы выставят на аукцион имущество должников на 44 млн рублей

В списке лотов земельные участки, квартиры, нежилое помещение, жилой дом и автомобили.

УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.
 
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, ближайшие торги в виде аукциона назначены на 22 октября 2019 года. Они начнутся в 11.00 по адресу: Тула, ул. Сойфера, 16, кабинет 200.
 
На торги выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 44 млн 356 тыс. рублей (земельные участки, квартиры, нежилое помещение, жилой дом).
 
Прием заявок осуществляется до 11.10.2019 по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по следующим адресам:
 
Рязань, ул. Дзержинского, 14-б, каб. 3 и 5;
 
Тула, ул. Сойфера, 16, каб. 112;
 
Орел, ул. МОПРа, 24, каб. 510.
 
Также торги пройдут 23 октября 2019 года в 11.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 14-б, каб. 21.
 
На торги выставлено заложенное движимое имущество на общую сумму 2 млн 332 тыс. рублей (автомобили).
 
Прием заявок осуществляется до 14.10.2019 по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по указанным адресам.
 
31 октября 2019 года в 12.00 в Рязани пройдет аукцион по продаже заложенного движимого имущества на сумму 61 тыс. рублей — цельнометаллический фургон.
 
Заявки на участие в данных торгах принимаются по указанным адресам до 21.10.2019.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:03 +3
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Тульская область

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