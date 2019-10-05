Тульские приставы выставят на аукцион имущество должников на 44 млн рублей

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В списке лотов земельные участки, квартиры, нежилое помещение, жилой дом и автомобили.

УФССП России по Тульской области передает арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, ближайшие торги в виде аукциона назначены на 22 октября 2019 года. Они начнутся в 11.00 по адресу: Тула, ул. Сойфера, 16, кабинет 200.

На торги выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 44 млн 356 тыс. рублей (земельные участки, квартиры, нежилое помещение, жилой дом).

Прием заявок осуществляется до 11.10.2019 по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по следующим адресам:

Рязань, ул. Дзержинского, 14-б, каб. 3 и 5;

Тула, ул. Сойфера, 16, каб. 112;

Орел, ул. МОПРа, 24, каб. 510.

Также торги пройдут 23 октября 2019 года в 11.00 по адресу: Рязань, ул. Дзержинского, 14-б, каб. 21.

На торги выставлено заложенное движимое имущество на общую сумму 2 млн 332 тыс. рублей (автомобили).

Прием заявок осуществляется до 14.10.2019 по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по указанным адресам.

31 октября 2019 года в 12.00 в Рязани пройдет аукцион по продаже заложенного движимого имущества на сумму 61 тыс. рублей — цельнометаллический фургон.

Заявки на участие в данных торгах принимаются по указанным адресам до 21.10.2019.