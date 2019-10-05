Туляк получил 8 лет за убийство в овраге на ул. Кутузова

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В Туле суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве. Мужчине назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.



Преступление было совершено 11 апреля этого года. Как установили следствие и суд, перед этим осужденный и его жертва долго выпивали в овраге на ул. Кутузова. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой мужчина жестоко избил своего оппонента.

«Той же ночью потерпевший скончался от полученных телесных повреждений на месте происшествия. Вину в совершенном преступлении фигурант уголовного дела признал и в содеянном раскаялся», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.