«Инкогнито» и хип-хоп-исполнитель Lizer выступят в новом концертном пространстве Тулы

Первым для своих тульских поклонников выступит представитель новой школы хип-хопа Lizer. Артист стал широко известен благодаря своему youtube каналу, где он выкладывает свои новые песни. Lizer создает музыку в модном стиле «кибер-рэп» (к этому же направлению относятся PHARAOH и Boulevard Depo).

Концерт Lizer состоится 20 октября в 20.00. Музыкант представит свой новый альбом.

А уже через пять дней на это же площадке выступит представители новой рок-волны группа «Инкогнито». Группа — частый и любимый гость в Туле, а три года назад музыканты впервые выступили на фестивале «Нашествие». «Инкогнито» — это новый лирический герой современного поколения со своей философией и взглядами на жизнь.

Концерт «Инкогнито» состоится 25 октября в 19.00.