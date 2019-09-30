новости
новости
Регистрация
«Инкогнито» и хип-хоп-исполнитель Lizer выступят в новом концертном пространстве Тулы

«Инкогнито» и хип-хоп-исполнитель Lizer выступят в новом концертном пространстве Тулы

Артисты ждут поклонников 20 и 25 октября на сцене Concert Hall.

Первым для своих тульских поклонников выступит представитель новой школы хип-хопа Lizer. Артист стал широко известен благодаря своему youtube каналу, где он выкладывает свои новые песни. Lizer создает музыку в модном стиле «кибер-рэп» (к этому же направлению относятся PHARAOH и Boulevard Depo).

Концерт Lizer состоится 20 октября в 20.00. Музыкант представит свой новый альбом.

 

Купить билет

 

А уже через пять дней на это же площадке выступит представители новой рок-волны группа «Инкогнито». Группа — частый и любимый гость в Туле, а три года назад музыканты впервые выступили на фестивале «Нашествие». «Инкогнито» — это новый лирический герой современного поколения со своей философией и взглядами на жизнь.

Концерт «Инкогнито» состоится 25 октября в 19.00.

 

Купить билет
 

Приобрести билеты на концерт можно в любой точке продаж Myslo-кассы.

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 18:04 0
Другие статьи по темам
Люди
ИнкогнитоLizer
Место
ТулаConcert Hall

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки заняли второе место на Президентских спортивных играх
Туляки заняли второе место на Президентских спортивных играх
Динозавры «оживают» в СПАРе
Динозавры «оживают» в СПАРе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.