«Инкогнито» и хип-хоп-исполнитель Lizer выступят в новом концертном пространстве Тулы
Артисты ждут поклонников 20 и 25 октября на сцене Concert Hall.
Первым для своих тульских поклонников выступит представитель новой школы хип-хопа Lizer. Артист стал широко известен благодаря своему youtube каналу, где он выкладывает свои новые песни. Lizer создает музыку в модном стиле «кибер-рэп» (к этому же направлению относятся PHARAOH и Boulevard Depo).
Концерт Lizer состоится 20 октября в 20.00. Музыкант представит свой новый альбом.
А уже через пять дней на это же площадке выступит представители новой рок-волны группа «Инкогнито». Группа — частый и любимый гость в Туле, а три года назад музыканты впервые выступили на фестивале «Нашествие». «Инкогнито» — это новый лирический герой современного поколения со своей философией и взглядами на жизнь.
Концерт «Инкогнито» состоится 25 октября в 19.00.
Приобрести билеты на концерт можно в любой точке продаж Myslo-кассы.
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