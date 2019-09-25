Инкогнито
Группа «Инкогнито» образована в Санкт-Петербурге в начале 2014 года Стасом Шклярским.
Творчество «Инкогнито» – это уникальное сочетание слов и музыки, собранное воедино. Участники группы создают свой особый музыкальный стиль. В их песнях нет социального подтекста, что не может не подкупать. Каждая песня погружает слушателя в отдельный мир, в котором хочется побывать.
«Инкогнито» – это новый лирический герой современного поколения со своей философией и взглядами на жизнь.
Группа «Инкогнито» выступит с концертом в Туле в новом концертном клубе CONCERT HALL
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
25 октября 2019, пятница
19:00
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
26 октября, суббота 18:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽