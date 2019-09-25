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Инкогнито

Инкогнито

Группа «Инкогнито» образована в Санкт-Петербурге в начале 2014 года Стасом Шклярским.
 
Творчество «Инкогнито» – это уникальное сочетание слов и музыки, собранное воедино. Участники группы создают свой особый музыкальный стиль. В их песнях нет социального подтекста, что не может не подкупать. Каждая песня погружает слушателя в отдельный мир, в котором хочется побывать.
 
«Инкогнито» – это новый лирический герой современного поколения со своей философией и взглядами на жизнь.

 

Группа «Инкогнито» выступит с концертом в Туле в новом концертном клубе CONCERT HALL

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
25 октября 2019, пятница
19:00
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Касса
Слот
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Браво
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12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Kavabanga&Depo&Kolibri
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26 октября, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Элизиум
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16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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