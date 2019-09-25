Группа «Инкогнито» образована в Санкт-Петербурге в начале 2014 года Стасом Шклярским.

Творчество «Инкогнито» – это уникальное сочетание слов и музыки, собранное воедино. Участники группы создают свой особый музыкальный стиль. В их песнях нет социального подтекста, что не может не подкупать. Каждая песня погружает слушателя в отдельный мир, в котором хочется побывать.

«Инкогнито» – это новый лирический герой современного поколения со своей философией и взглядами на жизнь.